Ve netleşti! Başvurular başladı, evi olmayan hemen başvursun! Devlet destekli, geri ödemesiz 30.000 TL müjdesi geldi
Vatandaşların yaşayamayacakları kadar bakımsız ve sıhhatsız evlerde oturma hallerinde şayet şahıs başı hanede kalanlara 701 TL ve altında ücret düşüyorsa müracaatte bulunabiliyor. Bunların yanı sıra bireylerin engelli, tek ebeveynli olma, dul ya da yaşlılık gibi şartları da taşıması aranıyor. Evlerde şayet tamir yapılacak ise arazi ya da arsaların tapularının bireylerin üstüne olması koşulu aranıyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılıyor.
30.000 TL veriliyor! Başvurular patladı. Devlet doğrultusundan vatandaşlara bu kuvvetli zamanlarda verdiği sosyal dayanaklar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu kuvvetli süreçler müessese ve kuruluşlar doğrultusundan mecburi koşulları yerine getimeleri halinde 30 bin TL ye kadar hibe desteği veriliyor. Hibe desteğine müracaat yapabilmek amacıyla kişilerin aranan şartları yerine getirmesi koşulu bulunuyor. Eğer bireylerin rastgele bir sosyal gelirleri yoksa ya da muhtaçlık sınırı içersinde bulunuyorsa konut yardımlarına ek olarak yiyecek, giyecek, yakacak ya da sağlık gibi yardımlar sunuyor.
PREFABRİK EVLER DAHA UCUZ
Prefabrik ev satın alabilmek isteyenler amacıyla ev fiyatları daha ideal seviyede. Çok sayıda etmene bağlı olarak değişen prefabrik ev fiyatlarında en mühim konu evin büyüklüğü. Kendi arsasına, arazisine prefabrik ev gerçekleştirmek isteyenlerin ilk saptamaları gereken özellik evin büyüklüğü olması gerekiyor. Prefabrik evlerin büyüklüklerinin yükselmesi halinde maliyetlerde yükseliyor. Ev fiyatlarında en mühim değişim ise bu alanda oluyor.