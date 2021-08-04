Ve netleşti! Başvurular başladı, evi olmayan hemen başvursun! Devlet destekli, geri ödemesiz 30.000 TL müjdesi geldi

30.000 TL veriliyor! Başvurular patladı. Devlet doğrultusundan vatandaşlara bu kuvvetli zamanlarda verdiği sosyal dayanaklar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu kuvvetli süreçler müessese ve kuruluşlar doğrultusundan mecburi koşulları yerine getimeleri halinde 30 bin TL ye kadar hibe desteği veriliyor. Hibe desteğine müracaat yapabilmek amacıyla kişilerin aranan şartları yerine getirmesi koşulu bulunuyor. Eğer bireylerin rastgele bir sosyal gelirleri yoksa ya da muhtaçlık sınırı içersinde bulunuyorsa konut yardımlarına ek olarak yiyecek, giyecek, yakacak ya da sağlık gibi yardımlar sunuyor.