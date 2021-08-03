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Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı

Gençleri üniversite tercih heyecanı sararken; uzmanlardan gelecek dönemde öne çıkacak bölümler, iş garantili meslekler için ipuçları geldi. Teknolojiden sağlığa, tarımdan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir alanda fırsatlar var.

03.08.2021 06:57 - Son Güncelleme: 03.08.2021 06:57
Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gençleri tercih heyecanı sardı. Tercihler 5-13 Ağustos'ta yapılacak.

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Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı

Peki popüler bölümler hangileri? Hangi alanlarda iş var?

Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı

En çok hangi mesleklere, hangi bölüm mezunlarına ihtiyaç bulunuyor? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine yorumladı:

Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı:
Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki sektör ve meslekler yükselişte olacak. Yapay zeka ekonomisi, bulut bilişim, ürün geliştirme öne çıkan alanlar arasında. Sağlıkla ilintili bölümler, mühendislik ve gastronomi de ön planda.

Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı

En çok ihtiyaç duyulacak meslekler dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasına katkı sağlayacak alanlarda olacak. Yenilenebilir enerji üretebildiğimiz her alan öne çıkacak.