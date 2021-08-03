Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine garanti meslekleri anlattı
Gençleri üniversite tercih heyecanı sararken; uzmanlardan gelecek dönemde öne çıkacak bölümler, iş garantili meslekler için ipuçları geldi. Teknolojiden sağlığa, tarımdan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir alanda fırsatlar var.
03.08.2021 06:57
- Son Güncelleme: 03.08.2021 06:57
En çok hangi mesleklere, hangi bölüm mezunlarına ihtiyaç bulunuyor? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine yorumladı: