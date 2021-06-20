Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu! Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik...

Altın fiyatları Haziran ayını şok içerisinde bıraktı. Yıl sonunda çeyrek altının yaklaşık olarak 100 liraya kadar geleceği düşünülüyordu ki, görenleri şok içerisinde bırakacak bir gelişme baş verdi! Artık ne almak mümkün ne de satmak…

Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca pek büyük ve küçük ölçekteki yatırımcı altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Gözler bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan yorumlara ve alış satış fiyatlarındaki son gelişmelere çevrildi.