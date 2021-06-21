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Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti!

Ekonomi haberleri: Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Peş peşe açıklandı fiyatlar ters köşe yaptı. Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. İşte dolar ve altındaki fiyat değişikliğinin nedeni... Enflasyondaki artış paranın alım gücünü erittiğinden güvenli liman olarak altına yönelim güçlenirken altının değerini artırır. Faiz oranının düşük kalması altına yönelimi güçlendirirken beraberinde fiyat artışını getiriyor. Ülkelerin altın rezervi tutması altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Beklenmedik doğal afetler, ekonomik hareketlilikler altına yönelimi güçlendirir.

21.06.2021 08:44 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:52
Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti!

Ekonomi haberleri: Son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Haziran 2021 güncel altın kuru fiyatları... Altın sert düştü. Yatırımcıyı tedirgin eden düşüşün nedeni belli oldu. Altında düşüş devam edecek mi yoksa altın yükseliş trendine geri mi dönecek?

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Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti!

Altının onsu 1.764 dolara geriledi. Ancak altına ilişkin beklenti sürüyor. Bu beklentileri koruyanlardan biri de Commerzbank.
Kurum hedef fiyat önerisinde değişikliğe gitmedi. Şimdilik altında pozitif görüşünü sürdürüyor. 2021 sonunda 2.000 dolar/ons fiyat önerisinde bulunuyor.

Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti!

Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreği için beklentisini 1.900 dolar/onstan 1.850 dolar/onsa revize etti.
Gram ve ons Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. Gram altın dolarla fiyatlandığı için düşüş daha sınırlı oldu.

Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti!

Altın fiyatları nelerden etkileniyor?

Altına yönelik arz ve talep dengesi fiyatı etkiliyor. Çıkarılan altın miktarı sınırlı düzeyde. Talep yoğunlaştığında arz kısmının sınırlı kalması sebebiyle fiyat yükselebiliyor.

Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti!

Enflasyondaki artış paranın alım gücünü erittiğinden güvenli liman olarak altına yönelim güçlenirken altının değerini artırır.
Faiz oranının düşük kalması altına yönelimi güçlendirirken beraberinde fiyat artışını getiriyor. Ülkelerin altın rezervi tutması altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Beklenmedik doğal afetler, ekonomik hareketlilikler altına yönelimi güçlendirir.