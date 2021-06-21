Yargıtay kararları ile çalışanlar mest oldu! Maaşı da artırır... SGK müjdeledi! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz!
Erken emeklilik son dakika haberleri: 96 ay erken emekli olma haberi çalışanları oldukça sevindirdi. İlk olarak 08 Eylül 1999-30.04.2008 tarihleri arasında ssk ve ya başka bir sigorta kolu kapsamında girişi bulunanların ise normal emeklilik için tamamlamaları gereken süre 7000 gündür. Erkeklerde yaş şartı 60, kadınlarda ise 58'dir. Bu anlamda erken emekli olmanın da bazı yöntemleri bulunuyor. 2000 yılında ve 2008 yılında çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırmıştı. Ancak Yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilir. SGK'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. İşte bu formülle erken emekli olmanın tüm ayrıntıları...
Erken emeklilik son dakika haberleri: Emeklilik yaşının gelmesini bekleyen pek çok kişi sigortalı olarak ilk çalışmaya başladığı günden itibaren prim ve gün sayılarını hesaplıyor. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir? Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınıyor. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi ticaret hayatına başlayan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvadı.
SGK'den 96 ay erken emekli olma müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK'den gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor.
BAĞ-KUR'lulara 8 sene erken emeklilik müjdesi
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınıyor. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi ticaret hayatına başlayan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvadı.