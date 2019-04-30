Altın fiyatları son dakika! 30 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı 30.04.2019 09:57

Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçmesinin ardından fazla beklemedi ve yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gramı dün kapanışta yüzde 0,57 azalışla 244,60 liradan işlem görmüştü. Bugün canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?