Altın fiyatları sarpa sardı terazi kaçtı! Altın fiyatı için tarih verildi! Kalpten götürecek! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARINA FAİZ ETKİSİ

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Financial Times'a verilen bir röportajda ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyonu denetim altına alabilmek amacıyla siyaset faizini 50 baz puan artırabileceğini söyledi. Bostic, en mümkün senaryonun ise Mart ayından başlayarak 75 baz puanlık bir artırım olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geride bıraktığımız hafta "Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu gerçekleştirmek amacıyla koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz" demişti.