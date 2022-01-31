Altın fiyatları sarpa sardı terazi kaçtı! Altın fiyatı için tarih verildi! Kalpten götürecek! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?
22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Vatandaşlar merak ediyor. Altın fiyatları adeta çakılmış durumda. Dünya piyasalarının heyecanla takip ettiği Ocak ayı FED faiz kararı açıklandığından beri düşüşte olan altın fiyatlarında son hal araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Amerikan Bankası Merkez Bankası faiz kararının etkisiyle düşüş gözlemlenen altın fiyatları merak ediliyor. Ons altın geride bıraktığımız haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başladı. Fed'in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan kıymetli metal, pazartesi sabahı 1.786 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatları çakıldı. Altın fiyatı son dakika deprem etkisi yarattı. FED faiz kararının açıklanmasıyla eş güdümlü düşmeye başlayan altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Altın fiyatlarıyla alakalı peş peşe yatırım tahminleri geldi. 2022 senesinde altın fiyatlarında yeni rekorlara imza atması bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: Biz bir aydır sepet yaptık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdik. Gram altın TL fiyatında yüzde 75 alım yapanlar yüzde 25'imizi bekliyoruz. Kısa vadede gram altın TL'de 750 devamında 720 yalnızca şubat ayı amacıyla söylüyorum. Uzun vade senelik bazda 1450 lira. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı bütün gelişmeler...
ALTIN FİYATLARINA FAİZ ETKİSİ
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Financial Times'a verilen bir röportajda ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyonu denetim altına alabilmek amacıyla siyaset faizini 50 baz puan artırabileceğini söyledi. Bostic, en mümkün senaryonun ise Mart ayından başlayarak 75 baz puanlık bir artırım olduğunu belirtti.
Fed Başkanı Jerome Powell, geride bıraktığımız hafta "Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu gerçekleştirmek amacıyla koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz" demişti.
Guardian Gold Australia İş Geliştirme Eksperi John Feeney, daha agresif bir sıkılaşmanın altın fiyatları üzerindeki baskıyı artıracağını lakin enflasyon senenin geri kalanında yüksek kalmaya devam ederse reel faizlerin tarihi düşük seviyelerde olacağını belirtti.
"Altın reel faizlerin düşük olduğunu ortamlarda tarihsel olarak iyi performans gösteriyor" diyen Feeney, altının sıkılaşma döngüsünde nasıl bir performans göstereceğini yakından takip edeceklerini dile getirdi.
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ONS ALTIN FİYATI
Ons altın geride bıraktığımız haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başladı. Fed'in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan kıymetli metal, pazartesi sabahı 1.786 dolar seviyesinde bulunuyor.