Altın fiyatları rotasını değiştirdi! Gitgeller kafa karıştırıyor dananın kuyruğu koptu kopacak! 2022 yılında çeyrek, gram altın en az...
Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen ardından gelecek günlerde neler yaşanacağına odaklandı. Çeyrek altının satış fiyatı 1.000 TL üzerini görürken gram altının alış satış fiyatı 617 TL seviyelerinde geziyor. Altın yatırımı olanlar bu kapsamda piyasa uzmanlarının yorumlarını okuyor. Analistler, uzman isimler tahminleri tek tek açıklarken fiyatlarda yaşanan değişimler yakından takip ediyor. Bir süre daha çeyrek ve gram altın özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edecek. Bu kapsamda çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını mercek altına aldı.
Altın fiyatları rotasını değiştirdi! Gitgeller artık kafa karıştırıyor dananın kuyruğu koptu kopacak! 2022 yılında çeyrek, gram altın en az... 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler yaşanıyor. 14-18-24 bilezik altın fiyatlarının değişmesiyle birlikte son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere döndü. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki fikirlerini yatırımcılara iletiyor.
ONS FİYATI SON 5 AYIN ZİRVESİNDE
Altının ons fiyatı yaklaşık olarak 5 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 617 lira seviyesinde hareket ediyor.
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 599 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira seviyesinden başladı.
Vakıf Yatırım
ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından, reel getirinin hızlı şekilde aşağı gelmesi ons altında alımları tetikledi.