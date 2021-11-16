Altın fiyatları rotasını değiştirdi! Gitgeller kafa karıştırıyor dananın kuyruğu koptu kopacak! 2022 yılında çeyrek, gram altın en az...

Altın fiyatları rotasını değiştirdi! Gitgeller artık kafa karıştırıyor dananın kuyruğu koptu kopacak! 2022 yılında çeyrek, gram altın en az... 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler yaşanıyor. 14-18-24 bilezik altın fiyatlarının değişmesiyle birlikte son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere döndü. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki fikirlerini yatırımcılara iletiyor.