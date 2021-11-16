Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni hesaplama tablosu

OCAK 2022 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN VERİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Milyonlarca çalışan ve emeklinin 2022 yılında alacağı yeni ücretler enflasyona göre belirleniyor. Bu yüzden de 2021 yılı enflasyonunun yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Bunun için bazı veriler de ortaya çıkmaya başladı.