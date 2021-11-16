Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni hesaplama tablosu
Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. 2021 yılının sonlarına yaklaşırken memur ve emekliler için kritik dönemece girildi. Yeni maaşları enflasyon ile belirlenecek olan emekli ve memurlar gelecek rakamlara odaklandı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni hesaplama tablosu
16.11.2021 15:10
- Son Güncelleme: 16.11.2021 15:10
2021 yılsonu yaklaştıkça milyonlar yeni yılda uygulanacak emekli ve memur zammı için araştırmalarını sıklaştırıyor. "Emekli ve memur zammı kaç TL olacak" sorusu gündemdeki sıcaklığını artırırken, açıklanan yeni veriler ile 2022 yılında uygulanacak yeni maaşlar için ipuçları vermeye başladı.
Yeni veriler ile beraber hesaplanan asgari ücret 2022, emekli zammı, memur zammı ile birlikte yeni maaşlar tablo tablo haberin detayın detayında yer alıyor.
OCAK 2022 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN VERİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Milyonlarca çalışan ve emeklinin 2022 yılında alacağı yeni ücretler enflasyona göre belirleniyor. Bu yüzden de 2021 yılı enflasyonunun yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Bunun için bazı veriler de ortaya çıkmaya başladı.