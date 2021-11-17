Geri ödemesiz 500, 625, 750 TL arası ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklilerine güzel haber! Harekete geçildi: Şubeye giden hemen alıyor

Emekli olan vatandaşlardan maaşlarını hangi banka aracılığı ile almak istediğine karar veremeyenler en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankalar da haliyle müşterileri çekebilmek için çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Son olarak Halkbank yeni kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada 1.500 TL altında emekli olan vatandaşlara ayrı, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara ayrı, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise farklı miktarda promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. İşte gelin hep birlikte kampanyanın detaylarına bakalım...