Altın fiyatları patlama yaptı! İslam Memiş gram altın için fiyat verdi! 14 gün sonra bu seviyede olacak! Vatandaş Kapalıçarşı’ya koştu

Memiş, Merkez Bankası'nın bu yönde bir karar alması durumunda gram altının TL fiyatının kısa vadede 1.350 TL seviyesinin altına gerileyebileceğini ve bu düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini belirtti. Yaz aylarında ise ons altında 2.350 dolar seviyesine bir yükseliş beklentisinin olduğunu ve gram altının fiyatının da 1.450/1.500 TL civarına yeniden yükselebileceğini ifade etti.