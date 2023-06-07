Altın fiyatları patlama yaptı! İslam Memiş gram altın için fiyat verdi! 14 gün sonra bu seviyede olacak! Vatandaş Kapalıçarşı'ya koştu
Altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşırken, Finans Uzmanı İslam Memiş altın alımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın için bomba bir tahminde bulundu ve yatırımcılar için önemli bir alım fırsatının haziran ayında ortaya çıkabileceğini belirtti. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor ve küresel ekonomideki gelişmeler, özellikle ABD'deki durum dikkatle takip ediliyor. ABD'nin faiz artırımına devam edeceği sinyallerinin güçlenmesi, dolar tarafında pozitif bir seyir izlenmesine neden olurken, ons altın bu durumdan biraz olumsuz etkilendi.
Günümüzde ons altın fiyatları yatay bir seyir izlemekte ve dolar kurundaki yükselişle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Gram altın fiyatı da güne yükselişle başlayarak rekor seviyelere ulaşmıştır.
İslam Memiş, A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde istikrarını sürdürüyor. 1.968 dolar seviyesini aşmak biraz zor görünüyor. Kısa vadede ons altında 1.910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum.
Benim altın için yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksine bağlı olarak yükseliyor. Gram altın da dolar kurundan aldığı destekle yükselişle başladı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1.380 TL seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede 1.350/1.400 TL aralığını takip ediyoruz. Gözlerimiz iki hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Eğer Merkez Bankası faiz artırımına giderse, dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz."
Memiş, Merkez Bankası'nın bu yönde bir karar alması durumunda gram altının TL fiyatının kısa vadede 1.350 TL seviyesinin altına gerileyebileceğini ve bu düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini belirtti. Yaz aylarında ise ons altında 2.350 dolar seviyesine bir yükseliş beklentisinin olduğunu ve gram altının fiyatının da 1.450/1.500 TL civarına yeniden yükselebileceğini ifade etti.
Düğün yapacak olan, altın borcu olan veya altın yatırımı yapacak olan vatandaşların, ön gördükleri 1.350 TL seviyesinin altına düşmesi durumunda haziran ayında bir alım fırsatı bulabileceklerini söyledi. Memiş, düşüşlerin kısa vadeli olabileceğini, orta ve uzun vadede ise pozitif beklentilerin devam ettiğini vurguladı.