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Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Çalışma ve Sosyal Güvellik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret, emekli ve memur zamları ile refah payının belirlenmesi için kolları sıvadı. Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Asgari ücrete zamda beklenti en az 11 bin TL düzeyinde. 470 bin memura ek gösterge, aylık bağlanmayan EYT'liye avans ile SSK ve Bağ-Kur prim gün sayısının eşitlenmesi gibi önemli adımlar kısa sürede ele alınacak.

takvim.com.tr
07.06.2023 07:31 - Son Güncelleme: 07.06.2023 07:31
Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı.

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Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı.

Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.

Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

BEKLENTİ EN AZ 11 BİN TL
Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.

Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ara zam belirlenecek.

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