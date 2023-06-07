Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.