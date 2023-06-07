Zam mesaisi başladı! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak
Çalışma ve Sosyal Güvellik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret, emekli ve memur zamları ile refah payının belirlenmesi için kolları sıvadı. Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Asgari ücrete zamda beklenti en az 11 bin TL düzeyinde. 470 bin memura ek gösterge, aylık bağlanmayan EYT'liye avans ile SSK ve Bağ-Kur prim gün sayısının eşitlenmesi gibi önemli adımlar kısa sürede ele alınacak.
07.06.2023 07:31 - Son Güncelleme: 07.06.2023 07:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı.