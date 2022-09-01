Altın fiyatları o tarihte yükselecek! Altın ters düz oldu! Elinde 1 gram altını olan bile acil baksın! Altın fiyatlarında son dakika 1 Eylül 2022
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü prosedür gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonunun ilk gününde adeta tuzla buz oldu. Ons altın 1704 dolardan prosedür görürken yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor.
Özellikle Rusya Ukrayna savaşı ardından altın rekor civarlara ulaşırken şu zamanlarda en dip seviyeleri görüyor. En son 5 ay evvel altın bu rakamları görmüştü. 5 ayın üstüne en dip rakamları şu zamanlarda gören altın merak ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın , tam altın, ata altın, gremse altın kaç lira? Elinde 1 gram altını olan bile acil baksın! Altın fiyatlarında son dakika 1 Eylül 2022...
Altın fiyatları o tarihte yükselecek?
Altın pazarına dair yorum yapan Stephen Innes, "Altın pazarı ekonomik gelişmelerin ne yönde istikamet belirleyeceği net bir şekilde görmek istiyor. Bunun amacıyla de bekle gör moduna geçiş yapıldı. ABD ekonomisinde hal kötüleşirse altın boğaları tekrardan döneme girecektir. O saatten sonra da boğa koşusu başlar. Ons altın kısa vadede kendisini 1.800 dolar üstüne atar." dedi.
Altın fiyatlarında yükseliş beklediğini bildiren Bob Haberkron, "Powell konuştuktan sonra yüklü miktarda altın satıldı. Şu anda da altın fiyatlarındaki geri çekilmenin kaynağı tamamıyla bu durumdadır. FED'den yeni ipucu gelene kadar altın fiyatlarında geri çekilmeler görebiliriz. Fakat ABD koşarak resesyona giriyor. O vakit dengeler değişecek. Resesyona giren ekonomide FED agresif kararlar alamayacak. Bu hal ise altın pazarının işine gelecek ve altın fiyatları yükselmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
Ons altın 1 hafta içinde bu seviyeyi görecek!
Ons altın bağlamında görülecek seviyeleri aktaran Edward Moya, "Altın fiyatlarının yükseliş trendine girmesi amacıyla birtakım gelişmelerin yaşanması gerekir.