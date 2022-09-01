Altın fiyatları o tarihte yükselecek? Altın ters düz oldu! Elinde 1 gram altını olan bile acil baksın! Altın fiyatlarında son dakika 1 Eylül 2022

Özellikle Rusya Ukrayna savaşı ardından altın rekor civarlara ulaşırken şu zamanlarda en dip seviyeleri görüyor. En son 5 ay evvel altın bu rakamları görmüştü. 5 ayın üstüne en dip rakamları şu zamanlarda gören altın merak ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın , tam altın, ata altın, gremse altın kaç lira? Elinde 1 gram altını olan bile acil baksın! Altın fiyatlarında son dakika 1 Eylül 2022...