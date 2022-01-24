Altın fiyatları nokta atışı yaptı! Altın için o tarihe dikkat! 1.000 TL... 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı kaç para?
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken; altının ons fiyatı bu hafta beklenmedik şekilde yükseldi. Ons altın, dünkü işlemlerde aşağı yukarı olarak 2 ayın zirvesine ulaşırken, 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altında yaşanan bu artışın en mühim sebepleri olarak; yatırımcının kendini artan enflasyonist riskten koruma güdüsü ve jeopolitik risk olarak öne çıkan Ukrayna gerilimi sayılabilir. Gram altın, geride bıraktığımız hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre karşın Dolar/TL 'deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü sabah saatlerinde 797 TL civarında bulunuyor.
Altının ons fiyatı dün aşağı yukarı 2 ayın zirvesini görürken; Kritik civar olan 1830 dolar düzeyinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise 800 TL sınırında bulunuyor. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı amacıyla faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed'in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti.
KRİTİK FED YAKLAŞIYOR
25-26 Ocak tarihinde geçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve ardından verilebilecek mesajlar piyasalar doğrultusundan ilgiyle takip edilecek. Bu toplantıda bankanın 'şahin ton'u korunması beklenirken, rastgele bir sürpriz de öngörülmüyor.
Fed senenin ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken; piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkabileceği tarafında görüş bildiriyor. Fed'in faiz artırımına başlamasıyla beraber, dünyada doların kuvvetlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceği ön görü ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından, ardından değer kayıbına yönelirken; gün içinde en yüksek 1842 dolar civarını; en düşük ise 1828 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında düşüşle 1835 dolardan işlem gördü.
Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:11 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 790,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 344 liradan işlem görüyor.