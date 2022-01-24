Altın fiyatları nokta atışı yaptı! Altın için o tarihe dikkat! 1.000 TL... 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı kaç para?

Fed senenin ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken; piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkabileceği tarafında görüş bildiriyor. Fed'in faiz artırımına başlamasıyla beraber, dünyada doların kuvvetlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceği ön görü ediliyor.