Altın fiyatları kendini şaşırdı! Böyle bir şey yok! Sadece 10 saat içerisinde her şey oldu! Yalnızca bir gram altın… 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları kendini şaşırdı! Böyle bir şey yok! Gündemin en çok merak edilen mevzularından biri olan altın, yaz kış demeden hem alımı hem de satımı yapılan ürünlerden yalnızca birisi. Şok bir biçimde düşüşe geçen altının hem dolardan hem de alım satımdan etkilendiği ise öğreniliyor. Mayıs ayı süresince yükseliş çizgisini bozmayan altın, Haziran ayında ise balanslarını değiştirmişti. Evvel durağan bir hale gelen altın daha sonra ise dibe batmaya başlamıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişle beraber Haziran başında 527 TL'ye kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 TL civarında işlem gördükten sonra perşembe günü 494 TL'ye geriledi.
Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte alım ve satımları hız kazanan altın fiyatları, en sonunda dikkatleri üzerine çekecek şok hamlesini yaptı. Adeta kalp krizine neden olan bu durum ise sadece 10 saat içerisinde yaşandı. 1 tam gram altın 500 liranın altına düşerek son zamanların en düşük fiyatını yakaladı! Haftaya 500 TL sınırında başladıktan sonra dolar/TL'deki düşüşle beraber 493 TL'yi gören gram altın 496 TL civarında bulunuyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen ons altın ise 1.777 dolar civarında seyrediyor. Çeyrek altın 812 TL, cumhuriyet altını ise 3.241 TL seviyesinde yer alıyor.
Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa, altın ve euro, yatırımcısına haftalık bazda kazandırırken dolar kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,06, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86, Euro/TL yüzde 0,68 değer kazanırken, Dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybetti.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 liraya gerilerken, euro ise yüzde 0,68 artarak 10,4510 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.