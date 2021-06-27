Altın fiyatları kendini şaşırdı! Böyle bir şey yok! Sadece 10 saat içerisinde her şey oldu! Yalnızca bir gram altın… 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatları kendini şaşırdı! Böyle bir şey yok! Gündemin en çok merak edilen mevzularından biri olan altın, yaz kış demeden hem alımı hem de satımı yapılan ürünlerden yalnızca birisi. Şok bir biçimde düşüşe geçen altının hem dolardan hem de alım satımdan etkilendiği ise öğreniliyor. Mayıs ayı süresince yükseliş çizgisini bozmayan altın, Haziran ayında ise balanslarını değiştirmişti. Evvel durağan bir hale gelen altın daha sonra ise dibe batmaya başlamıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişle beraber Haziran başında 527 TL'ye kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 TL civarında işlem gördükten sonra perşembe günü 494 TL'ye geriledi.

27.06.2021 08:49 - Son Güncelleme: 27.06.2021 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





