Maaşlara temmuzda zam ayarı! Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca kişi 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranını bekliyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber milyonlarca memur, emekli, yaşlı ve engelli aylıklarına da zam gelecek. Peki maaşlarda artış ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam gelecek? Memur maaşları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları Yeni Asır'da yazdı...
27.06.2021 08:20
- Son Güncelleme: 27.06.2021 08:20
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak.
Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek.