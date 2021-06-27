Maaşlara temmuzda zam ayarı! Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca kişi 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranını bekliyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber milyonlarca memur, emekli, yaşlı ve engelli aylıklarına da zam gelecek. Peki maaşlarda artış ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam gelecek? Memur maaşları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları Yeni Asır'da yazdı...

27.06.2021 08:20 - Son Güncelleme: 27.06.2021 08:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





