Altın fiyatları kalp krizi geçirtiyor! Alan aldı, almayan yandı! Tarih verildi! Fed’in faiz kararı sonrası çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükselişe geçtiğini gösteren ilk hamlelerde bulundu. Yatırımcısını uzun süredir kara kara düşündüren altın; bundan sonra adeta göbek attırmaya başlattı! Gram altının 1450 lira olacağına dair iddialar tekrardan gündeme gelirken, yükseliş füzesi de altın amacıyla adeta fırlatıldı! Gündemi sallayan bu hal ardından yatırımcılar ve altın alıcıları doğrultusundan altın fiyatlarının ne kadar olduğuna dair araştırılmalar yapılmaya başlandı! Peki, altın ne kadar oldu?