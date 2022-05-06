18 ay önce, 58 yaşında emeklilik! Emekli olmayı planlayanlar bu listede yer alıyorsanız... Erken emeklilikte tarih öne alınıyor, 3 yeni detay!
Emekli olmayı planlayanlar bu listede yer alıyorsa erkenden hayalini kurduğu emekliliğe kavuşuyor. Erken emeklilikte tarih öne alınıyor, 3 yeni detay ortaya çıktı. 18 ay önce, 58 yaşında emeklilik mümkünleşti! Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve engelli bireylere tanınan hakla birlikte hemen şimdi emekli olunabiliyor. Emeklilik yaşını erkene çekmenin püf noktalarını haberimizde sizler için derledik. Peki doğum borçlanması nedir? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Engellilere tanınan erken emeklilik hakkının detayları nelerdir? İşte tüm bu sorunların yanıtları...
Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye duyuruldu. Erken emeklilik fırsatı 2022 yılında da devam ediyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu detaylar sayesinde her yıl bir çok kişi emekliliğini erkenden yaşamaya başlıyor. Uzun süre çalışan vatandaşlar sık sık ne zaman emekli olacaklarını sorguluyor. 3 şekilde hemen emekli olabilirsiniz. Hem kadınlar hem erkekler bu 3 fırsattan yararlanabilir. Engelli olma durumunda ya da borçlanma durumunda erken emekli olabilirsiniz. Öte yandan engelli çocuğu bulunanlar da emekliliğini erkene çekebiliyor. İşte detaylar...
Erken emekli olmak isteyenlerin en çok sordukları sorulara cevap geldi. İşte sıkça soruların soruların yanıtları;
- "1968 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 4 Aralık 2000. Toplam 7707 gün prim ödemem var. Askerden önce sigortam yoktu. 18 aylık askerliği borçlanarak bedelini yatırdığım durumda en erken hangi yaşta emekli olabilirim? 60 olan emeklilik yaşım 18 ay daha geri çekilir mi?"
Sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik yapanlar askerlik borçlanması yaparlarsa bu durum sadece prim gün sayılarını artırır, emeklilik yaşını erkene çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar isterlerse askerlik sürelerini borçlanabilirler, böylece emeklilik yaşını da erkene çekerler. Yani, borçlanacağınız gün sayısı kadar emekliliğiniz erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Bu durumda 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.