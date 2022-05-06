18 ay önce, 58 yaşında emeklilik! Emekli olmayı planlayanlar bu listede yer alıyorsanız... Erken emeklilikte tarih öne alınıyor, 3 yeni detay!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye duyuruldu. Erken emeklilik fırsatı 2022 yılında da devam ediyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu detaylar sayesinde her yıl bir çok kişi emekliliğini erkenden yaşamaya başlıyor. Uzun süre çalışan vatandaşlar sık sık ne zaman emekli olacaklarını sorguluyor. 3 şekilde hemen emekli olabilirsiniz. Hem kadınlar hem erkekler bu 3 fırsattan yararlanabilir. Engelli olma durumunda ya da borçlanma durumunda erken emekli olabilirsiniz. Öte yandan engelli çocuğu bulunanlar da emekliliğini erkene çekebiliyor. İşte detaylar...