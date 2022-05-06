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Haberler Ekonomi İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye... Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor!

İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye... Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor!

Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye iş ilanlarını yayımladı. Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte güncel ilanları gelmeye devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kısaca İŞKUR ile kamuya alım yapılacak. Engelli, Eski hükümlü ve Daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek alımların tümüne haberimizden ulaşabilirisiniz. İşte iş ilanları ve başvuru detayları...

06.05.2022 08:52 - Son Güncelleme: 06.05.2022 08:53
Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye...

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte yeni personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. 18 yaşını dolduran herkesin başvuru yapabileceği bir çok ilan bulunuyor. Kamuya en az ilköğretim mezunu personeller ve işçiler alınacak. İş arayanlar umut kapısı açmaya devam eden İŞKUR Mayıs güncel iş ilanlarını duyurdu. . Alımların Engelli, Eski hükümlü ve Daimi işçi statüsünde gerçekleştirileceğini belirtelim. İşte 2022 yeni Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Millî Eğitim Bakanlığ (MEB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Belediye işçi personel alım ilanları...

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Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye...

KAMUYA YENİ İŞÇİ/PERSONEL ALIMI

5 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yeni iş ilanları geldi. Alımlar DSİ, MEB, KGM ve Belediyeye yapılacak. İşçi ve personel statüsünde istihdam edilecek adaylar detayları merak ediyor.

Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye...

HANGİ KADROLARDA KAMU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

Yayımlanmış olan ilanlar ile Kamuya,

Eski Hükümlü 1 Beden İşçisi ( KPSS Şartı var ancak Taban Puan şatı YOK ),
3 Garson Servis Elemanı,
1 Büro İşçisi,

Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye...

1 İtfaiye Aracı Şoförü,
2 Temizlik Görevlisi,a
1 Kepçe Operatörü,

Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye...

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN NİTELİKLER NELERDİR?

İŞKUR Kamu İşçi alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

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