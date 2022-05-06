İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye... Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor!

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte yeni personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. 18 yaşını dolduran herkesin başvuru yapabileceği bir çok ilan bulunuyor. Kamuya en az ilköğretim mezunu personeller ve işçiler alınacak. İş arayanlar umut kapısı açmaya devam eden İŞKUR Mayıs güncel iş ilanlarını duyurdu. . Alımların Engelli, Eski hükümlü ve Daimi işçi statüsünde gerçekleştirileceğini belirtelim. İşte 2022 yeni Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Millî Eğitim Bakanlığ (MEB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Belediye işçi personel alım ilanları...