Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay!
Altın piyasasında son zamanlarda olabildiğince ilginç fiyatlamalar ortaya çıkmaya başladı. Ons altın 1.800 dolar düzeyinin üstüne çıkmak için Aralık ayı süresince defalarca deneme yaptı. Her defasında bu civarının altına düştü. Şimdi gene ons altın 1.800 dolar noktasını aşmak bağlamında hareket eder iken altın fiyatlarına dair dünya altın piyasasında yeni tartışmalar gündeme geldi.
Ons Altın 2023 Beklentisi
ABD'nin ünlü ekonomi yayıncısı CNBC'de dünyanın önde gelen analistleri altınla ilgili yorumlarını paylaştı. Swiss Asia Capital'in genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, faiz oranlarındaki artırımlar ve durgunluk korkularının piyasaları dalgalı tutmasıyla altın fiyatlarının 2023′te ons başına 4.000 dolara yükselebileceğini öne sürdü.
Kiener CNBC'nin "Street Signs Asia" programına verdiği demeçte, değerli metalin fiyatının gelecek yıl 2.500 ila 4.000 dolar arasına ulaşabileceğini söyledi.
2023 yılında altın ne kadar olacak?
Son zamanlarda inişli ve çıkışlı veriler kaydeden altın fiyatları yatırımcıları endişelendirdi. Bu durum üzerine uzmanlar tarafından açıklamalar gelmeye başladı. Yatırımcıların ilgi odağı olan İslam Memiş tavsiyelerde bulundu. 2022 yılının altın açısından olumlu geçtiğimi belirten uzman isim 2023 yılının altın yılı olacağının da altını çizdi.