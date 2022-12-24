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Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay!

Altın piyasasında son zamanlarda olabildiğince ilginç fiyatlamalar ortaya çıkmaya başladı. Ons altın 1.800 dolar düzeyinin üstüne çıkmak için Aralık ayı süresince defalarca deneme yaptı. Her defasında bu civarının altına düştü. Şimdi gene ons altın 1.800 dolar noktasını aşmak bağlamında hareket eder iken altın fiyatlarına dair dünya altın piyasasında yeni tartışmalar gündeme geldi.

takvim.com.tr
24.12.2022 13:15 - Son Güncelleme: 24.12.2022 13:39
Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan ani değişimler vatandaşları daha temkinli olmaya davet ediyor. Bu anlamda analistlerin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları

Ons Altın 2023 Beklentisi

ABD'nin ünlü ekonomi yayıncısı CNBC'de dünyanın önde gelen analistleri altınla ilgili yorumlarını paylaştı. Swiss Asia Capital'in genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, faiz oranlarındaki artırımlar ve durgunluk korkularının piyasaları dalgalı tutmasıyla altın fiyatlarının 2023′te ons başına 4.000 dolara yükselebileceğini öne sürdü.

Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları

Kiener CNBC'nin "Street Signs Asia" programına verdiği demeçte, değerli metalin fiyatının gelecek yıl 2.500 ila 4.000 dolar arasına ulaşabileceğini söyledi.

Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları

Altın piyasasının büyük bir hareket görme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Kiener, "bu sadece yüzde 10 veya yüzde 20 olmayacak, gerçekten yeni zirveler yapacak bir hareket olacak" dedi.

Altın fiyatları için yandı gülüm keten helva demeyin! Gram altın için o tarihte yeni rekor bombası! 2023 beklentisi ise olay! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları

2023 yılında altın ne kadar olacak?

Son zamanlarda inişli ve çıkışlı veriler kaydeden altın fiyatları yatırımcıları endişelendirdi. Bu durum üzerine uzmanlar tarafından açıklamalar gelmeye başladı. Yatırımcıların ilgi odağı olan İslam Memiş tavsiyelerde bulundu. 2022 yılının altın açısından olumlu geçtiğimi belirten uzman isim 2023 yılının altın yılı olacağının da altını çizdi.

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