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Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı: 3 gün sonraya dikkat!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni hafta için yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda önemli değişikliklere yol açabileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:32
Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı: 3 gün sonraya dikkat!

ALTIN FİYATLARINI ABD ENFLASYONU ETKİLER Mİ?

ABD'de merakla enflasyon verileri bekleniyor. İslam Memiş, bu verilerin altın fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini ve bu yüzden yatırımcıların Perşembe gününe dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı: 3 gün sonraya dikkat!

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verileri ve Orta Doğu'daki gerginlikler altın fiyatlarını yukarı çekmişti. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin TL'nin üzerine çıkarken, bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.

Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı: 3 gün sonraya dikkat!

Gram altın için 2.980-3.080 TL, ons altın için ise 2.630-2.680 dolar aralığının önemli olduğunu belirten İslam Memiş, "Ons nereye, gram oraya" diyerek ons altın ile gram altın arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Yatırımcılara bu seviyeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.

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