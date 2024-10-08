3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı...Torba yasa Meclisten geçti mi? İŞTE 8 EKİM TORBA YASA SON DURUM

Torba yasa teklifinde bugüne kadar 55 madde kabul edilmiş durumda ve bu maddeler arasında çok sayıda vatandaşın merakla beklediği yenilikler yer alıyor. Bu yenilikler içerisinde, özellikle erken emeklilik beklentisi olanları ilgilendiren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışma hayatında iyileştirici etkisi olabilecek ek gösterge artışları dikkat çekiyor. Ek gösterge artışı, özellikle memurların emeklilik sonrası maaşlarında ve ikramiyelerinde ciddi artış sağlarken, kamu çalışanlarının geleceğe daha umutlu bakmalarına olanak tanıyor.

3600 Ek Gösterge Torba Yasa'da Yer Alacak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesi, torba yasanın önemli maddelerinden biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurları için bu düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceğiz" diyerek bu düzenlemenin torba yasada yer alacağını belirtti.