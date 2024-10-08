Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te aylık bağlanacaklar arasındaki maaş farkına son vermek için başlatılan çalışma sürüyor. İki bakanlık tarafından yürütülen çalışmada hem etki analizi yapılıyor hem de çözüm formülleri masaya yatırılıyor. Konuyla ilgili emeklilerden ve emekli adaylarından pek çok soru da geliyor. İşte yanıtları...