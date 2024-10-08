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Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?

Emekli aylıklarında 2024-2025 farkına çözüm için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bir yandan etki analizi yapılırken, güncelleme katsayısında yapılacak değişiklik de netleşmeye başladı. Bu ay içinde çözüm sağlanması planlanıyor.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:06 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:26
Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te aylık bağlanacaklar arasındaki maaş farkına son vermek için başlatılan çalışma sürüyor. İki bakanlık tarafından yürütülen çalışmada hem etki analizi yapılıyor hem de çözüm formülleri masaya yatırılıyor. Konuyla ilgili emeklilerden ve emekli adaylarından pek çok soru da geliyor. İşte yanıtları...

Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?

MEVCUT EMEKLİLERİ ETKİLEYEN BİR DURUM VAR MI?
Hayır böyle bir şey yok. Bu tamamen yeni emekli olacaklara bağlanacak maaşın hesaplanmasıyla ilgili bir durum.

Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?

SORUN NEDEN ÇIKTI?
Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabı yapılırken, 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (o yılın enflasyon oranı + büyümesinin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2024'teki toplam yüzde 86.16'yı bulan maaş zamları ekleniyor.

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