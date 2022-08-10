Altın fiyatları için son dakika kritik viraj! O tarihte yatırımcılar dikkat! Ters köşe geliyor! Gram altın, çeyrek altın ve 15-22 ayar bileziğin gramı ne kadar?
Altın fiyatları haftanın üçüncü prosedür gününde de yukarıya yönlü hareket ediyor. Bugün altın fiyatlarının etkilmesi beklenilen ABD enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında. Verilerin açıklanması ile altın fiyatlarının tarafı netleşmiş olacak. Bugün ons altın yukarıya yönlü hareket ederek 1789 dolardan güne başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ve 15-22 ayar bileziğin gramı ne kadar?
10.08.2022 09:33 - Son Güncelleme: 10.08.2022 09:33
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri bugün de yakından takip ediliyor. Altında ibre yukarıya yönlü! Elinizdeki 1 gram altın ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos 2022 altın fiyatları..
İslam Memiş açıklama yaptı
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;