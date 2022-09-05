Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Bugün altın alabilmek ve ya altın bozdurmak isteyenler amacıyla son dakika altın fiyatlarını okuyucularımızla paylaşıyoruz. Altın alacak olan satacak olan ve yatırım yapan vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarını araştırıyor. Altın alacaklar altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın bozduracaklar altının alış fiyatını bilmek istiyor. Altın fiyatları 5 Eylül 2022 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 1001,91 TL, çeyrek altın 1.666,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 644,00 TL, yarım altın ise 3 bin 333,00 TL'den satılıyor.