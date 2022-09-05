Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!
Altın fiyatları yeni haftaya gi,rdiğimiz şu günlerde yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın piyasalarında gözler bundan sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed, FOMC toplantısı ardından Eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Pazarlarda Fed'in, Eylül'de faizi 75 baz puan artıracağı beklentilerinde olasılık artımş durumda. Bu süreçte dalgalanan ons altın, haftanın ilk prosedür gününde düşüş yönünü yukarıya dönüştürerek yükselişe geçmişti. 5 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Bugün altın alabilmek ve ya altın bozdurmak isteyenler amacıyla son dakika altın fiyatlarını okuyucularımızla paylaşıyoruz. Altın alacak olan satacak olan ve yatırım yapan vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarını araştırıyor. Altın alacaklar altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın bozduracaklar altının alış fiyatını bilmek istiyor. Altın fiyatları 5 Eylül 2022 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 1001,91 TL, çeyrek altın 1.666,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 644,00 TL, yarım altın ise 3 bin 333,00 TL'den satılıyor.
Altın fiyatları, Fed'in para politikaları adımları ile şekillenmeye devam ediyor. Son olarak ons altın fiyatı, ABD tarım dışı istihdam bilgilerinin açıklanmasından evvel düşüşe geçmiş ve 1.700 dolar desteğini kaybetmişti.
Fakat tarım dışı istihdamda artış beklentisi 290 bin iken bilgileri 315 bin civarında gelmesi ile eş güdümlü altın fiyatındaki baskı kısa vadede ortadan kalktı ve pazarının son prosedür gününde altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti.