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Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Altın fiyatları yeni haftaya gi,rdiğimiz şu günlerde yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın piyasalarında gözler bundan sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed, FOMC toplantısı ardından Eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Pazarlarda Fed'in, Eylül'de faizi 75 baz puan artıracağı beklentilerinde olasılık artımş durumda. Bu süreçte dalgalanan ons altın, haftanın ilk prosedür gününde düşüş yönünü yukarıya dönüştürerek yükselişe geçmişti. 5 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar&hellip;

takvim.com.tr
05.09.2022 09:30 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:30
Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Bugün altın alabilmek ve ya altın bozdurmak isteyenler amacıyla son dakika altın fiyatlarını okuyucularımızla paylaşıyoruz. Altın alacak olan satacak olan ve yatırım yapan vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarını araştırıyor. Altın alacaklar altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın bozduracaklar altının alış fiyatını bilmek istiyor. Altın fiyatları 5 Eylül 2022 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 1001,91 TL, çeyrek altın 1.666,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 644,00 TL, yarım altın ise 3 bin 333,00 TL'den satılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Altın fiyatları için gözler FED'te

Küresel piyasalarda gözler Fed'in Eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'in, 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışı programı bekleniyor.

Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Fakat Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı uygulayacağı beklentisinde olasılık %69'a kadar yükseldi ve Fed'in 75 baz puanlık agresif faiz artışı programına nerdeyse net gözüyle bakılıyor. Fed'in faiz kararı ile eş güdümlü altın pazarındaki hareketlilik de takip edilecek.

Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Altın fiyatları, Fed'in para politikaları adımları ile şekillenmeye devam ediyor. Son olarak ons altın fiyatı, ABD tarım dışı istihdam bilgilerinin açıklanmasından evvel düşüşe geçmiş ve 1.700 dolar desteğini kaybetmişti.

Altın fiyatları için kritik tarih! Altın alacaklar, satacaklar dikkat! 1 ay sonra altın fiyatları... 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Fakat tarım dışı istihdamda artış beklentisi 290 bin iken bilgileri 315 bin civarında gelmesi ile eş güdümlü altın fiyatındaki baskı kısa vadede ortadan kalktı ve pazarının son prosedür gününde altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti.

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