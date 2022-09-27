Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran enflasyonist baskı sebebiyle merkez bankaları faiz artırımı kararı alırken dolar zirveye taşındı ve bunun sonucunda altın son 2,5 senenin dibini gördü. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi her defasında artırma kararı alması ile arttırmaya devam edeceği sinyallerini vermesi kıymetli metal altını allak bullak etti. Ons altın; 2,5 senenin dibinde prosedür görüyor. Ons altın 2022 yılların Nisan ayından itibaren gördüğü en düşük civar olan 1626 dolara kadar düştü.