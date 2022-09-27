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Haberler Ekonomi Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Günümüzde altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Genellikle gündemi her vakit meşgul eden altın ile ilgili değişik görüşler havada uçuşmakta. Yatırım yapacaklar, önünü görmek bağlamında değişik fikirler almaya ve doğru analizler yapmaya çalıyor. Bu ekonomik koşullarda altının yönünün ne olacağı merak konusu. Yükselmeye devam edip etmeyeceği soruların ana öğeyi olmaktadır. Pek çok ülkede enflasyonist baskı sebebiyle merkez bankalarının faiz artırma kararı alınması ABD dolarını zirveye taşırken, altında ise düşüşü yanında getirdi. Geçen hafta gerçekleşen işlemler sonunda gram altında 964,6 liraya kadar geriledi.

takvim.com.tr
27.09.2022 08:51 - Son Güncelleme: 27.09.2022 08:51
Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran enflasyonist baskı sebebiyle merkez bankaları faiz artırımı kararı alırken dolar zirveye taşındı ve bunun sonucunda altın son 2,5 senenin dibini gördü. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi her defasında artırma kararı alması ile arttırmaya devam edeceği sinyallerini vermesi kıymetli metal altını allak bullak etti. Ons altın; 2,5 senenin dibinde prosedür görüyor. Ons altın 2022 yılların Nisan ayından itibaren gördüğü en düşük civar olan 1626 dolara kadar düştü.

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Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Ons Altında Deprem

1644 dolardan güne başlayan ons altın, gün içinde en düşük 1626 dolar ve en yüksek 1646 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar itibariyle 1637 dolar seviyesinden alım satım işlemlerine tabi tutuluyor.

Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırması ile bundan ileri kararlarında faiz artırma sinyalleri vermesinin etkisiyle Amerikan doları, son 20 senenin zirvesini gördü. ABD Merkez Bankası'nın (FED) agresif faiz artırımlarını sürdürmesi halinde altın fiyatı üstünde aşağı yönlü bir başkanın devam edebileceği öne sürülüyor.

Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

Altın Fiyatlarında Yüzde 20 Kayıp

Altın piyasasına baktığımızda Mart ayından itibaren ons altında kaybın %20'ye çıkması sebebiyle uzmanlar, yeni destek ile direnç noktaları belirlemeye başladı.

Altın fiyatları için ilk kez bu rakam verildi! Altını olanlar bu tarihe dikkat! Vatandaş allak bullak oldu! Son 2.5 senenin depremi

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı

Piyasadaki gelişmeleri titizlikle araştıran ekonomist, dünya şartları göz önüne alındığında altın ve gümüş amacıyla bir geri çekilme yaşandığını meydana koydu. Öte yandan yüzbinlerce yatırımcının göz bebeği olan altındaki artışın ne mana ifade ettiğini de açıkladı. Tarım harici istihdamın beklenenin üstünde olması birtakım değişikliklere sebep oldu.

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