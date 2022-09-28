ŞOK'ta bu hafta neler var? 1 litresi 23 TL'ye düştü! İndirim az önce başladı! ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
ŞOK aktüel ürünler kataloğunu bekleyen vatandaşlara güzel haber geldi. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünlerin indirimli olduğu belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren ŞOK'ta bu hafta neler var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Market alışverişine gidecek olanlar öncesinde ŞOK'un aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
28.09.2022 11:44 - Son Güncelleme: 28.09.2022 11:45
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Tufan Sabit 4 Kişilik Mutfak Masası Yemek Masası Takımı 1999,00 TL,Kadın Wellsoft Ev Patiği 17,95 TL, Bingo Matik Mutlu Yuvam Renkliler ve Beyazlar 3 kg 42,00 TL, Pantene Biyotin&Bambu Şampuan 400 ml 29,00 TL, Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar 1 lt 23,00 TL'ye düştü. İki farklı aktüel kataloğu yayımlayan ŞOK marketlerinin diğer kataloğunda ise indirimli nohut, yoğurt, tahin, kahve, ketçap-mayonez gibi gıda ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK güncel aktüel ürünleri tamamı...