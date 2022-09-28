ŞOK'ta bu hafta neler var? 1 litresi 23 TL'ye düştü! İndirim az önce başladı! ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Tufan Sabit 4 Kişilik Mutfak Masası Yemek Masası Takımı 1999,00 TL,Kadın Wellsoft Ev Patiği 17,95 TL, Bingo Matik Mutlu Yuvam Renkliler ve Beyazlar 3 kg 42,00 TL, Pantene Biyotin&Bambu Şampuan 400 ml 29,00 TL, Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar 1 lt 23,00 TL'ye düştü. İki farklı aktüel kataloğu yayımlayan ŞOK marketlerinin diğer kataloğunda ise indirimli nohut, yoğurt, tahin, kahve, ketçap-mayonez gibi gıda ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK güncel aktüel ürünleri tamamı...