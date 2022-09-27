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Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...

İş fikri olanlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Ancak destekten olmamak, geri ödeme durumuyla karşılaşmamak için bazı hataları yapmamak gerekiyor. KOSGEB hatalar konusunda girişimcileri uyardı.

Çığıl Ön Yener
27.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.09.2022 06:58
Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...

Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında. Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor.

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Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...

İleri Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayıp, KOSGEB'in belirlediği faaliyet konularında iş kuranlar bu desteklerden yararlanabiliyor. Ancak gerek başvururken gerekse başvuru sonrasında bazı hatalar yapılabiliyor. Destekten olmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor. KOSGEB en çok yapılan hataları sıraladı:

Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...

HATA 1: İşletme kuruluşunda girişimcinin yüzde 50'nin altında hisse sahibi olması veya program süresinde hisselerinin yüzde 50'nin altına düşmesi.

Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...

DOĞRUSU: Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı. Destek programı süresinde (2 yıl) yüzde 50'nin altına düşemez.

Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...

HATA 2: Destek kapsamında alınan makine-teçhizat ve yazılımın satılması, kiraya verilmesi veya işletmede bulunmaması.

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