Girişimciye 375 bin TL rehberi! İşte hibe destekten faydalanmak için dikkat edilmesi gerekenler...
İş fikri olanlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Ancak destekten olmamak, geri ödeme durumuyla karşılaşmamak için bazı hataları yapmamak gerekiyor. KOSGEB hatalar konusunda girişimcileri uyardı.
27.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.09.2022 06:58
Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında. Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor.
İleri Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayıp, KOSGEB'in belirlediği faaliyet konularında iş kuranlar bu desteklerden yararlanabiliyor. Ancak gerek başvururken gerekse başvuru sonrasında bazı hatalar yapılabiliyor. Destekten olmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor. KOSGEB en çok yapılan hataları sıraladı: