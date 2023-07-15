Altın fiyatları için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Yeni rota çizildi ortalık toz duman: Sürpriz rakam için yıl sonunu işaret ettiler

İslam Memiş gram altındaki yükselişle birlikte satış düşüncesinde olanlara yönelik açıklama yaptı. Memiş gram altında 1800 liralık olası zirve için tarih verdi. Satış için aceleci olunmaması uyarısı yaptı. Altın piyasasında gram altının yükseliş eğilimi gösterdiği bir dönemde, İslam Memiş 1800 liralık bir zirve noktasının mümkün olabileceğini belirtti. Öte yandan dünyaca tanınan finans şirketleri ons altın için sürpriz rakamı işaret etti.