2000-2002 öncesi 2008 sonrası 49-50-53 yaşla erken emeklilik! EYT sonrası kademeli emeklilik tablosu yenilendi! 3600 kısmi, staj çıraklık, prim indirimi...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir seçenek olarak 'kısmi emeklilik formülü' gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduranların daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.