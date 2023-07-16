%4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne şekillendi! Emekliye %25 zamlı kök aylık! BAĞKUR SSK emeklisinin maaşlarına en az...

Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile ilgili olarak emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 25'e varan artışlar yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapılacak ve buna ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme uygulanacak. Bu şekilde zam oranı yüzde 25'e çıkarılmış olacak. Bu zam ve iyileştirmeler emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere halen 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.