Altın fiyatları için bomba tarih verildi! böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Elinde altını olanlar bu haberi okuyun! Çarşı, pazar birbirine girdi
Elinde altını olanlar bu haberi okuyun! Çarşı, pazar birbirine girdi... Altın fiyatları haftanın beşinci prosedür gününde de yukarıya yönlü hareket ediyor. Ukrayna ve Rusya savaşından hemen sonra dalgalı bir grafik çizen altın, özellikle geçtiğimiz aylarda 960 liraya kadar düşmüştü. FED kararından sonra altın bir anda tavan seviyeye gelmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları, dün ortaya konan ABD enflasyon rakamlarından sonra yükselemeye başladı. Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları piyasaları etkiledi ve altı pazarı yukarıya yönlü hareketini hızlandırdı. Global ve yerel olaylardan etkilenen altın, düzenlenen FED toplantısından sonra şekillenmişti. Altının yanı sıra Dolar kuruda FED etkisi altında kalmıştı. Haftanın 5. gününe yükselerek başlayan dolar kuru; 17,95 lirayı aştı! Altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip edenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları 12 Ağustos 2022 altın fiyatları...
İslam Memiş açıklama yaptı
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;