Altın fiyatları için bomba tarih verildi! böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Elinde altını olanlar bu haberi okuyun! Çarşı, pazar birbirine girdi

Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları, dün ortaya konan ABD enflasyon rakamlarından sonra yükselemeye başladı. Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları piyasaları etkiledi ve altı pazarı yukarıya yönlü hareketini hızlandırdı. Global ve yerel olaylardan etkilenen altın, düzenlenen FED toplantısından sonra şekillenmişti. Altının yanı sıra Dolar kuruda FED etkisi altında kalmıştı. Haftanın 5. gününe yükselerek başlayan dolar kuru; 17,95 lirayı aştı! Altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip edenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları 12 Ağustos 2022 altın fiyatları...