Altın fiyatları için bomba tarih verildi! Böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! 6 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! Bu rakamlar çok konuşulur! Son dakika altın

İslam Memiş'ten yeni altın açıklaması

Risklerin ve belirsizliklerin arttığını ifade eden İslam Memiş, "2022 senesi olabildiğince çalkantılı geçiyor. Eylül ayı itibariyle pazarlar çok değişik fiyatlamalar yapacaklar. Resesyon, jeopolitik riskler, enerji krizi ve kıtlık ekonomisi fiyatlanacak. Piyasalar şimdilik bunları fiyatlamaya başlamadılar. O vakit şu andaki pazar şartları tamamıyla değişmiş olacak." dedi.