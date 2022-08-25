Altın fiyatları için bomba tarih verildi! Böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! 6 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! Bu rakamlar çok konuşulur! Son dakika altın
Bu rakamlar çok konuşulur! Son dakika altın fiyatlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Altın uzmanları bir bir açıklama yapıyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş piyasalara dair mühim açıklamalarda bulundu. Doların bütün bara birimleri ile emtialara karşı değerlendiğini bildiren İslam Memiş bu durumun kalıcı olamayacağını öne sürdü. Doların da güç kaybedeceğini ifade eden İslam Memiş yatırımcılara da bir yön verdi.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş piyasalarda dalgalanmaların geçici olduğunu söyledi. Doların baskısı altında kalan piyasalarda beklenilen ilerlemeler neler? Yatırımcılar fiyat düşüşlerinde ne yapmalı?
İslam Memiş'ten yeni altın açıklaması
Risklerin ve belirsizliklerin arttığını ifade eden İslam Memiş, "2022 senesi olabildiğince çalkantılı geçiyor. Eylül ayı itibariyle pazarlar çok değişik fiyatlamalar yapacaklar. Resesyon, jeopolitik riskler, enerji krizi ve kıtlık ekonomisi fiyatlanacak. Piyasalar şimdilik bunları fiyatlamaya başlamadılar. O vakit şu andaki pazar şartları tamamıyla değişmiş olacak." dedi.
Dolardaki artışın kalıcı olmayacağını ifade eden İslam Memiş, "Şu anda bütün piyasalar doların baskısı altında bulunuyorlar. Fakat bu hal tamamıyla geçici diyebiliriz. Ons altın 1.730 dolar oranına kadar düşüyor ama kısa sürede tekrardan 1.750 noktasına geliyor. Burada kalıcı bir haldan söz edemeyiz.
Piyasaların belirsizlikle kaldığını ifade eden İslam Memiş, "Piyasalarda belirsizlik hakim oluyor. Bu belirsizliği FED kırabilir. FED faiz kararını açıklayana kadar bu hal bu tür devam eder. Fakat yatırımcılar amacıyla fiyat düşüşleri problem olmamalı. Her düşüş alım fırsatı görülebilir. Uzun vadeli yatırımlar yapılmasını öneriyoruz.