Altın fiyatları faka bastı! Altın alan-satanlara uyarı! Adeta deprem var! Uzman isim açıkladı: ''Çok riskli, o tarihte...'' 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
⚡ Peş peşe açıklama yapıldı. Altın fiyatları faka bastı! Altın alan-satanlara uyarı! Yurt içerisinde piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı. Fakat mayıs ayına sakin bir giriş yapan altın fiyatları piyasaların kapalı bulunduğu günde düşüşe geçti. Ons altın ve gram altın fiyatı 3 Mayıs Salı günü de yatırımcılar doğrultusundan araştırılırken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. İşte gram altın, ons altın ve dolar/TL kuru amacıyla son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...
Adeta deprem var! Uzman isim açıkladı: ''Çok riskli, o tarihte...'' 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaklaşan Fed toplantısının baskısı hissedilirken, Nisan ayında Ocaktan bu yana ilk kez aylık düşüş kaydeden ons altın mayıs ayına da düşüşle başladı. Spot altının onsu 1876 dolar civarını test etti. Gram altın da yurtiçi piyasaların kapalı bulunduğu günde 900 TL'nin altına çekilerek 897 lirayı gördü. Dolar/TL kuru da 14,90'ın altına düştü.
Altın dip yaptı
"Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin doğrultusunda yaşanan düşüşler amacıyla bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler amacıyla bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim. Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa bütün imkanlarımı kullanıp ilave etmek amacıyla çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.
"Fed 75 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell şahin ton da bir açıklama yaparsa;
küresel borsalarda sert satışlar, dolar varlıklarında sert yükselişler, emtia ve kripto paralarda düşüşler devam eder. Fed 50 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell güvercin ton da bir açıklama yaparsa; küresel borsalar toparlar, dolar varlıkları geriler, emtia ve kripto paralar yükselişe geçer, piyasalar rahatlar. Günümüz küresel ekonomik koşulları, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurduğumuzda Mayıs-Temmuz aralığını olabildiğince riskli gördüğümü belirtmek isterim."
Altın fiyatları düşecek mi?
Spartan Capital Securities baş piyasa ekonomisti Peter Cardillo, altın fiyatının bu hafta doların kuvvetli artışıyla ezildiğine, bunun hisse senedi pazarlarındaki dik bir satışla bağdaştırılabileceğine ilgi çekiyor. Peter Cardillo, "Teknik yönden bakıldığında, pazar ciddi bir gerileme yaşadı. Savaş ve enflasyon etkenleri altının yeni zirvelere çıkması amacıyla dayanıklı bir gerekçe oluştururken, yukarıda bahsetmiş olduğumuz kombinasyon metal amacıyla moral bozucu bir etken gibi görünüyor" açıklamasında bulundu ve teknik zarara karşın uzun vadeli görünümün olumlu olduğunu dile getirdi. Cardillo, "Bu amaçla son düşüşten yararlanır ve uzun vadeli pozisyonlarımıza ekleriz" şeklinde konuştu.
Bu hafta altın, 1.880 dolar seviyesinde Şubat'ın sonundan beri en düşük seviyelerini kaydetti. TD Securities ekonomistleri, Çin karantinalarının sarı metal piyasasında talep tedirginliklerini artırdığını ifade ediyor. "Geçen Cuma gününden bu yana Şanghay traderlarının long pozisyon tasfiyeleri devam etti. Ne de olsa, çoğalan karantinanın sarı metale yönelik iç talep üzerindeki etkisine dair kaygılar meydana çıkıyor" değerlendirmesinde tespit edilen ekonomistler, ekonomik etkinlik düşerken, mücevher satışlarının da gerilemesinin olası olduğuna ve bunun da altın amacıyla mühim bir desteği aşındırdığına ilgi çekti.