Altın fiyatları dokunanın elini yakıyor! Altın fiyatlarında çarklar terse döndü! Çeyrek altın gramı bugün kaç TL? 22-50- 20 gr ayar bileziğin gramı...

Altın fiyatları gün geçtikçe düşmeye başladı. Kısa bir vakit evvelce ivme kazanarak yükselen altının şimdi tekrar düşüşe geçmesi ise "Bu fırsat bir daha gelmez" yorumunu yaptırdı. Döviz, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi hali ve alım – satımdan büyülenen altının bu kadar düşmesi ise milyonları çılgına çevirdi. Genellikle son günlerde teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü bitocin gibi sanal paralar dünyayı kasıp kavurmuştu. Altın ise değerini koruyarak; alıcısını ve satıcısını pişman etmedi. Kısa bir ara düşüş yaşam sürdüren altının tekrar eski gücüne kavuşacağı ise yatırımcısı doğrultusundan düşünülüyor.