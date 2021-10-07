Altın fiyatları dokunanın elini yakıyor! Altın fiyatlarında çarklar terse döndü! Çeyrek altın gramı bugün kaç TL? 22-50- 20 gr ayar bileziğin gramı...
Binlerce bireyin hem yatırım hedefli hem de armağan olarak alım satım yaptığı altının bu yıl sonucunda görkemli bir yükseliş yaşayacağı tarafında iddialar gündeme bomba gibi düşüyordu. Yıl sonuna nerdeyse birkaç ay kalmasına karşın rastgele bir görkemli yükseliş yaşamayan altın, yatırımcısını derinden üzdü. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında incelemelerde bulunuyor.
Altın fiyatları gün geçtikçe düşmeye başladı. Kısa bir vakit evvelce ivme kazanarak yükselen altının şimdi tekrar düşüşe geçmesi ise "Bu fırsat bir daha gelmez" yorumunu yaptırdı. Döviz, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi hali ve alım – satımdan büyülenen altının bu kadar düşmesi ise milyonları çılgına çevirdi. Genellikle son günlerde teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü bitocin gibi sanal paralar dünyayı kasıp kavurmuştu. Altın ise değerini koruyarak; alıcısını ve satıcısını pişman etmedi. Kısa bir ara düşüş yaşam sürdüren altının tekrar eski gücüne kavuşacağı ise yatırımcısı doğrultusundan düşünülüyor.
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Fiyatların gün içerisinde artması beklenirken gram altın 500 TL'nin üstüne satılmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki artışın beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, buna paralel dolar kurundaki artışın, vatan içersinde altın fiyatlarının artmasına niçin olduğunu söyledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,93 civarında bulunuyor.
Ons altın fiyatı
Fed'in varlık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girmişti. Çarşamba günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte düşüş kaydeden ons altın, tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.759 dolar civarında bulunuyor.