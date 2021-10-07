Kanada 732.000, Almanya 270.000 Finlandiya 30 bin işçi alımı yapıyor! 16 bin TL ile 25 bin TL arasında maaş verilecek! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar! Yurt dışına gitmek ve iş sahibi olmak isteyenler için 3 ülke tarafından 1 milyonu aşkın personel alımı müjdesi geldi. Kanada 731 bin 900, Almanya 270 bin, Finlandiya ise 30 bin kişilik istihdam sağlayacağını duyurdu. Söz mevzusu personel alımlarının farklı kadrolarda yapılacağı ve taleplerin değerlendirileceği açıklandı. Peki, Kanada, Almanya ve Finlandiya iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Müracaat şartları ve alım yapılacak kadrolar nedir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!