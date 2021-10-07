Kanada 732.000, Almanya 270.000 Finlandiya 30 bin işçi alımı yapıyor! 16 bin TL ile 25 bin TL arasında maaş verilecek! İşte başvuru şartları!
Yurt dışında çalışmak isteyenler için müjdeli bir haber geldi. Kanada 731 bin 900, Almanya 270 bin, Finlandiya ise 30 bin kişilik iş gücü ihtiyacı olduğunu duyurdu. Söz konusu personel alımlarının farklı kadrolarda yapılacağı ve taleplerin değerlendirileceği belirtildi. Yurt dışında hayatını sürdürmek isteyenler personel alımlarına ilişkin gerekli detayları araştırmaya başladı. Kanada en büyük eleman açığının sağlık sektöründe olduğunu duyurdu. Almanya'da ise Alman şirketlerinin 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi eksikliği çektiği söylendi. Peki, Kanada, Almanya ve Finlandiya iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar nedir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!
Kanada 732.000, Almanya 270.000 Finlandiya 30 bin işçi alımı yapıyor! 16 bin TL ile 25 bin TL arasında maaş verilecek! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar! Yurt dışına gitmek ve iş sahibi olmak isteyenler için 3 ülke tarafından 1 milyonu aşkın personel alımı müjdesi geldi. Kanada 731 bin 900, Almanya 270 bin, Finlandiya ise 30 bin kişilik istihdam sağlayacağını duyurdu. Söz mevzusu personel alımlarının farklı kadrolarda yapılacağı ve taleplerin değerlendirileceği açıklandı. Peki, Kanada, Almanya ve Finlandiya iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Müracaat şartları ve alım yapılacak kadrolar nedir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!
731 BİN 900 KİŞİ ALINACAK! KANADA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?.
Kanada'da yapılan son araştırmalar, ülke genelindeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösterdi. Kanada İstatistik Kurumu ve Kanada İş Geliştirme Bankası (BDC) tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalar, tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacının had safhada olduğunu ortaya koydu. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2021'in ikinci çeyreğinde 731 bin 900 eleman açığı saptandı.
Araştırmada, bu açığın tüm eyaletlerde görülebileceği belirtilirken, en büyük eleman ihtiyacının Quebec, Ontario ve British Columbia eyaletlerinde kaydedildiğine işaret edildi. BDC tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmada da Kanadalı işletmelerin yüzde 64'ünün Iş Gücü Sıkıntısı nedeniyle büyümelerini sınırladığı kaydedildi.
EN BÜYÜK ELEMAN AÇIĞI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE
Araştırmalara göre, ülkedeki en büyük eleman açığının sağlık sektöründe olduğu belirlendi. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2020'nin son çeyreğinde sağlık ve sosyal yardım alanındaki iş gücü ihtiyacı yüzde 56,9 artarak 100 bin 300 rakamıyla rekor seviyeye ulaştı.
İKİNCİ SIRADA HİZMET SEKTÖRÜ VAR
Kanada genelinde konaklama ve Yemek hizmetlerinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü, 89 bin 100 kişi ile ülkede en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör oldu. BDC'nin baş ekonomisti Pierre Cleroux, CTV'ye yaptığı değerlendirmede, pandeminin Kanada'da iş gücü sıkıntısı yaratmadığını, sadece mevcut bir sorunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.