Altın fiyatları depreme neden oldu! Altın fiyatı için o tarih verildi! Kuyumcuya giden şoke oluyor! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar? Sorusu cevap bekliyor. Altının ons fiyatı, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verilen mesajların ardındannda başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor. Fed ardından Dolar endeksinde yaşanan güçlenme, ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşü hızlandırırken, ons altın haftanın son işlem gününde 1791 dolar oranına kadar geriledi. Ons altın bugün içinde en yüksek 1799 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.19 oranında düşüşle 1791 dolardan işlem gördü.
Altın deprem etkisi yarattı! Vatandaş kuyumcularda şoke oldu. Herkesin yakından takip ettiği üzere Merkez Bankası faiz kararının sonrasında altın fiyatlarında kaydedilen kısa süreli düşüşü tekrardan yükseliş izlemişti. Dolardaki hafif güçlenmeye karşın ons altındaki sert düşüş Gram Altın fiyatlarını 800 liranın altına çekti. Gram altın aşağı yukarı bir aydır 770-810 lira arasına Fiyat değişimlerine sahne oluyor. Öte yandan önümüzdeki zamanlarda altın fiyatlarıyla alakalı bomba bir ön görü meydana atıldı. İşte 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ile ilgili gelişmeler...
Küresel piyasaların tek odak noktası Fed olmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Mart ayında büyük olasılıkla faiz artıracaklarını duyurusuyla eş güdümlü dolar ve ABD tahvil faizleri güç kazanırken Altın ve Emtia doğrultusunda gerilemeler görüldü. Fed, faiz artırımı ile enflasyonu dizginleyeceğini ve doları piyasadan çekerek kıymetli duruma getireceği gerçeği de öne çıkıyor.
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İlk büyük tesir altın doğrultusunda gerçekleşti. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla eş güdümlü 1830 dolar seviyelerinden 1815 dolara kadar düşüş gösterdi. Fed toplantısını bulunduğu gün de altın 1850 dolara kadar yükselmişti. Bazı analistler, altının bir süredir kuvvetli şekilde 1800 doların üstünde kalmasını, Fed'in faiz kararının fiyatlandığına ve bundan ötürü düşüşün gerçekleşmeyeceğine yönelik yorumlamıştı. Fakat Powell'ın konuşması her şeyi değiştirdi ve altın sert düşüş gösterdi.
ALTIN İÇİN YENİ REKOR GELEBİLİR
Heraeus Precious Metals, 2021 senesinde ons altın fiyatlarının 2028 dolar ile tarihi yüksek civara ulaştığını ve 2022 senesinde yeniden test edebileceğini açıkladı. Faiz artırımlarının kıymetli metaller bağlamında negatif tesir yaratabileceğini fakat ABD'de faizlerin yavaş süratte artırılmasını beklediklerini bildiren Heraeus, faiz artırımlarından sonra da reel getirinin sıfırın altında olacağını ve bunun da altın fiyatlarına destek sağlayacağını açıkladı. 2022 senesi amacıyla ise ons altın fiyatlarının 1700-2120 dolar arasında olabileceğine değindi.
YÜKSEK FİYATTAN ALTIN ALANLAR...
Altın fiyatları amacıyla kanalında konuşan İslam Memiş günümüz güncel altın yorumu ile bir kez daha altın yatırımcısını uyardı. İslam Memiş, "Altın dolar paritesini önemsiyorum. 1000 lira üstünden gram altın alanlar. Ben bu fiyatlar çökecek dediğimde sen bilmiyorsun diyenler, gülenler kaybetti. Şubat ayında gram altın, gram gümüşte dolar/TL kurunda düşüş öngörüyorum. Öngörümü devam ettiriyorum." dedi. Memiş dolar kuru içerisinde yükseliş beklediğini belirterek şunları söyledi: "Doların değer artışını bekliyorum. Dolarda 13,60 devamında 13,80. 13,65 kritik direnç civarsi. Bu civar yukarıya yönlü kırılırsa 13,80. Buradan yine trendler olabilir."