Altın fiyatları depreme neden oldu! Altın fiyatı için o tarih verildi! Kuyumcuya giden şoke oluyor! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?

Altın deprem etkisi yarattı! Vatandaş kuyumcularda şoke oldu. Herkesin yakından takip ettiği üzere Merkez Bankası faiz kararının sonrasında altın fiyatlarında kaydedilen kısa süreli düşüşü tekrardan yükseliş izlemişti. Dolardaki hafif güçlenmeye karşın ons altındaki sert düşüş Gram Altın fiyatlarını 800 liranın altına çekti. Gram altın aşağı yukarı bir aydır 770-810 lira arasına Fiyat değişimlerine sahne oluyor. Öte yandan önümüzdeki zamanlarda altın fiyatlarıyla alakalı bomba bir ön görü meydana atıldı. İşte 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ile ilgili gelişmeler...