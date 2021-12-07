Altın fiyatları cüzdanları yaktı! Rekor üstüne rekor kırdı! Gram altında 1.000 TL açıklaması! Tarih verildi! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi! Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un süratle yayılması ve Fed'in faiz artırım olasılığı altın fiyatlarında dengesizlik yaratıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 783 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1769 dolar civarında bulunuyor. Fed'in varlık alım azaltım süratini artırması ons altın fiyatları üstünde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün kuvvetli istikbal bir istihdam verisi ardından Fed'in Aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım süratini artırması çok daha yüksek bir olasılık olacaktır" dedi.