Altın fiyatları cüzdanları yaktı! Rekor üstüne rekor kırdı! Gram altında 1.000 TL açıklaması! Tarih verildi! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı açıklaması vatandaşların gündeminde. Altının ons fiyatı aşağı yukarı 1 ayın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken; fiyatlar ABD Merkez Bankası (Fed) merkezli hareketini sürdürüyor. Fed'in varlık alımı azaltma süratini artırması ve bundan dolayı faiz artırım takvimini öne çekebilecek olması piyasalar üstünde direkt etkili olacaktır. Böyle bir durumun dolar endeksini güçlendirmesi ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor. Öte yandan gram altın ile alakalı uzmanlardan peş peşe kritik açıklamalar geldi. Gram altının önümüzdeki süreçte ne kadar olacağıyla alakalı eksperler tarih sunarak fiyat söyledi. İşte altın fiyatlarıyla alakalı bütün gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi! Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un süratle yayılması ve Fed'in faiz artırım olasılığı altın fiyatlarında dengesizlik yaratıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 783 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1769 dolar civarında bulunuyor. Fed'in varlık alım azaltım süratini artırması ons altın fiyatları üstünde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün kuvvetli istikbal bir istihdam verisi ardından Fed'in Aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım süratini artırması çok daha yüksek bir olasılık olacaktır" dedi.
Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal yeni varyant Omicron ile alakalı olarak, "Önümüzdeki zamanlarda salgın kaynaklı kaygılar ön planda kalmaya devam edecek olup, bu taraftaki kaygıların artış kaydetmesi ve risk iştahının zayıflaması ons altını destekleyebilecek ilerlemeler olabilir" şeklinde değerlendirdi.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1776 dolar civarını; en düşük ise 1767 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1769 dolardan prosedür gördü. Bugün 16:30'da açıklanacak olan ABD kasım ayı istihdam bilgileri piyasalar yönünden kritik olurken; kuvvetli gelecek veri ardından altın fiyatları üstünde de oynaklık yaşanması bekleniyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 765 lira civarında hareket ederken; yeni güne 779 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 784,23 lira civarını, en düşük ise 771,62 lira civarını gördü.
Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11.56 itibarıyla yüzde 0.63 oranında yükselişle 783,13 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1277 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 249 liradan prosedür görüyor.