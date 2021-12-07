10 yılı olana hem tazminat hem de emeklilik imkanı! Adeta ilaç olacak çözüm yöntemi masaya geliyor!

10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı gelmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 yılında gündeme gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm için hangi yöntemlerin sunulacağı merak konusu oldu. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. Ayrıca 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilir.