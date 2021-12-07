10 yılı olana hem tazminat hem de emeklilik imkanı! Adeta ilaç olacak çözüm yöntemi masaya geliyor!
Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öncelikli çalışmaların asgari ücret ve 3600 ek gösterge olacağı bildirilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların önümüzdeki yıl başlatılması bekleniyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var.
10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı gelmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 yılında gündeme gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm için hangi yöntemlerin sunulacağı merak konusu oldu. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. Ayrıca 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilir.
YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların gelecek yıl başlayacağı öngörülürken yeni formüller de masaya getiriliyor.