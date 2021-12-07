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Haberler Ekonomi 10 yılı olana hem tazminat hem de emeklilik imkanı! Adeta ilaç olacak çözüm yöntemi masaya geliyor!

10 yılı olana hem tazminat hem de emeklilik imkanı! Adeta ilaç olacak çözüm yöntemi masaya geliyor!

Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öncelikli çalışmaların asgari ücret ve 3600 ek gösterge olacağı bildirilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların önümüzdeki yıl başlatılması bekleniyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var.

takvim.com.tr
07.12.2021 09:59 - Son Güncelleme: 07.12.2021 12:41
10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor!

10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı gelmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 yılında gündeme gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm için hangi yöntemlerin sunulacağı merak konusu oldu. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. Ayrıca 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilir.

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10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor!

YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların gelecek yıl başlayacağı öngörülürken yeni formüller de masaya getiriliyor.

10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor!

Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurma şartıyla emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor!

Bu durumda onlar için kısmi emeklilik formülü devreye girecek. Üstelik kısmi emeklilik şartlarını tamamlayanlar istifa ettiklerinde tazminat da alabiliyorlar. 3600 gün yani 10 yıllık primi olanlar kadınsa 59 erkekse 55 yaşını da doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak.

10 yılı olana hem tazminat hem de EYT müjdesi! Yaş bekleyene adeta derman olacak! 15 yıl ile 3650 gün yöntemi masaya geliyor!

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Bu arada 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar eğer 3600 günü tamamlamışlarsa SGK'dan alacakları bir yazı ile işyerlerine müracaat ederek istifa ile tazminat alabiliyor.

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