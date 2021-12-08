Altın fiyatları cepleri yaktı! Gözler o toplantıda! Gram altında 1.000 TL açıklaması! Tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Gram altın fiyatı üstünde dolar kuru ve ons altın fiyatındaki hareketler etkili olurken, yatırımcılar 'Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorularına cevap aramaya başladı. Ons fiyatı amacıyla FED'den gelen açıklamalar büyük ehemmiyet taşırken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 1250 TL'nin üstünde, Cumhuriyet altını ise 5100 TL düzeyinde prosedür görüyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın ile alakalı kritik yorumlar ise art arda gelmeye devam ediyor. İşte altın yatırımına yön verecek canlı altın yorumları ile eş güdümlü altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...