Fırtına öncesi sessizlik! O tarihte altın fiyatları... 1 gr altın ne kadar? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Altın fiyatları bilindiği gibi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 1 gr altın ne kadar? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı anı anına araştırılıyor. Ons altın fiyatları geçen çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üstünde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girdi ve dördüncü prosedür gününde de değer kaybını sürdürüyor. Altın fiyatlarının düşüşünde dolar endeksindeki güçlenme de etkili olurken; gözler 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek olan senenin ikinci Fed toplantısında olacak.
Gram altın fiyatları, geçen haftayı 777 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 779 lira civarından başlamıştı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 781,14 lira civarını, en düşük ise 766,32 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:35 itibarıyla yüzde 0,61 oranında düşüşle 772,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1265 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 207 liradan satılıyor. FED faiz kararının açıklanmasıyla eş güdümlü düşmeye başlayan altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Altın fiyatlarıyla alakalı peş peşe yatırım tahminleri geldi. 2022 senesinde altın fiyatlarında yeni rekorlara imza atması bekleniyor.
ALTIN DOLARDAKİ YÜKSELİŞİN DURMASINDAN DESTEK BULDU
Altın fiyatları dolar rallisinin küresel piyasalarda duraksaması ve yatırımcıların enflasyon endişelerine odaklanmasıyla toparladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe karşın Dolar/TL 'nin 13,30 seviyesine gerilemesiyle düşüş kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla Mart ayı başında faiz oranlarını artırabileceğini lakin sıkılaştırma konusu ile ilgili agresif davranılmaması gerekliliğini söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell, geride bıraktığımız hafta "Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu gerçekleştirmek amacıyla koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz" demişti. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi geride bıraktığımız hafta süratli bir yükseliş kaydettikten sonra pazartesi günü yüzde 0,6 düşüş kaydederek kazançlarının mühim bir bölümünü geri verdi.
Oanda Kıdemli Pazar Analisti Edward Moya, şu an amacıyla altını baskılayacak en mühim faktörün reel faizler olduğunu lakin çoğalan enflasyondaki artışın devam etmesini beklediklerini belirtti. "Altın amacıyla orta ve uzun vade manzara yükselişe işaret ediyor" diyen Moya, kısa vadede Fed'in şahin duruşunun kıymetli metalin fiyatlarını baskılayacağını vurguladı.
ONS ALTINDA 1780 DOLAR KRİTİK EŞİK
Yılın ilk FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının bulunduğu geride bıraktığımız hafta ons altına aldığı kararlarla, 'Fed mi? yoksa açıklamalarıyla Fed başkanı Powell mı?' daha büyük bir darbe vurdu karar vermesi zor. Yol haritasına göre mart ayı ile başlayacak olan faiz artırım döngüsü ve bilanço küçültme operasyonu sene süresince devam edecek.