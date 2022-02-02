Fırtına öncesi sessizlik! O tarihte altın fiyatları... 1 gr altın ne kadar? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

ONS ALTINDA 1780 DOLAR KRİTİK EŞİK

Yılın ilk FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının bulunduğu geride bıraktığımız hafta ons altına aldığı kararlarla, 'Fed mi? yoksa açıklamalarıyla Fed başkanı Powell mı?' daha büyük bir darbe vurdu karar vermesi zor. Yol haritasına göre mart ayı ile başlayacak olan faiz artırım döngüsü ve bilanço küçültme operasyonu sene süresince devam edecek.