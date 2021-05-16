Altın fiyatları bastı gaza gidiyor! Bu artış tüm dengeleri alt üst edecek! Gram altında, tam altında 22 ayar bilezikte, çeyrek altında…
Bu artış tüm dengeleri alt üst edecek! Altın fiyatları bastı gaza gidiyor! Güne yükseliş ile başlayan altın maliyetleri şaşkınlık nedeni oldu. Dün ile yalnızca bugün arasında 50 lirayı aşkın bir yükseliş alana geldi. Dün itibariyle altın alan vatandaşlar ise mevzu hakkında şaşkınlıklarını gözetemedi. Yalnızca 1 ay içerisinde altın maliyetlerinin 1000 liraya kadar yükseleceği düşünülmeye başlandı. Peki, aktüel altın maliyetleri ne kadar? Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda da altın, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü.
Altında fiyatların seyri baş döndürmeye devam ederken gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda. Son dönemde gram altın 500 liraya, çeyrek altın 800 liraya, Cumhuriyet altını da 3,197 lirayı gördü. Fiyatların inişli çıkışlı seyri elindeki yatırımını satmayı ya da bekletmeyi düşünen büyük ve küçük ölçekteki vatandaşların da kafasını kurcalıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu. Gözler şimdi gelecek hafta altın fiyatlarında yaşanacak değişimlere çevrildi.