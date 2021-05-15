BİM'de gelecek hafta şahane dedirtecek fırsatlar! BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda ucuz fiyatlı elektrikli scooter sürprizi!
BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi firmanın resmi internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuruldu. BİM'de gelecek hafta Woger Elektrikli Scooter, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 2'li Pamuklu Banyo Paspası, Arnica Blender Seti, Rakle Meşrubat Bardağı, Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi, Starcom 3 in1 Sarmalı Şarj Kablosu, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon, Fakir Erkek Bakım Seti, Dijitsu 40 İnç Full HD Smart TV, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet, Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet ve Çantalı Masa Sandalye Seti ürünleri ön plandaki yerini korudu.
BİM'de gelecek hafta şahane dedirtecek fırsatlar! BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda ucuz fiyatlı elektrikli scooter sürprizi! BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda gelecek hafta cuma günü raflarda yerini alacak. Pek çok ürünün dikkat çektiği BİM'de gelecek hafta Fakir Erkek Bakım Seti, Dijitsu 40 İnç Full HD Smart TV, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet, Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet ve Çantalı Masa Sandalye Seti, Woger Elektrikli Scooter, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 2'li Pamuklu Banyo Paspası, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon ürünleri var.
Woger Elektrikli Scooter
• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf