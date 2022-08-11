Altın fiyatları ateş ediyor! 1 gram bile altını olanlar turnayı gözünden vurdu! Son dakika altın fiyatları bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları, dün ortaya konan ABD enflasyon rakamarından sonra yükselemeye başladı. Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları piyasaları etkiledi ve altı pazarı yukarıya yönlü hareketini hızlandırdı. Altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip edenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları 11 Ağustos 2022 altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın üçüncü prosedür gününde de yukarıya yönlü hareket ediyor. Bugün altın fiyatlarının etkilmesi beklenilen ABD enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında. Verilerin açıklanması ile altın fiyatlarının tarafı netleşmiş olacak. Bugün ons altın yukarıya yönlü hareket ederek 1789 dolardan güne başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ve 15-22 ayar bileziğin gramı ne kadar?
İslam Memiş açıklama yaptı
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;