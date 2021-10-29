Altın fiyatında sular geriye çekildi! Tokat etkisi yaratacak! Öyle bir fiyatta ki… Gram fiyatı 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları altın anlık fiyatı

Altın fiyatları durağan bir duruma geldi. Halen yüksek fiyatlara satılan altın, tokat etkileri yaratmaya da devam ediyor! Alım ve satımın anında beraberinde döviz kurlarından ve ülkelerin birbiriyle olan siyasi ilişkilerinden büyülenen altın, sonucunda zirveye yerleşti. 2021 yılının en yüksek fiyatına çıkan altın şimdilerde kafaları karıştırmaya devam ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün detaylar... Doların yükselmesiyle altın bilezik fiyatlarında da artış görüldü. 18 ayar altın bileziğin alışı 397,13 TL oldu. Gram altın ise son 6 haftada aşağı yukarı yüzde 12,37 değer kazandı. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...