Yok yok! Burs da var kredi de var! Çiftçiye, yaşlıya, engelli vatandaşa ve 1.8 milyon gence büyük müjde geldi!

2022 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ÖĞRENCİLERE AYRILAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçe görüşmelerinde verilebilecek desteklerle alakalı açıklamalarda bulundu. Öğrencilere hem kredi hem de burs desteği sağlanacağını söyleyerek tam 34 milyar harcanacağını duyurdu.1.8 milyon öğrenciye 16.7 milyar TL kredi, burs desteği verilebilecek. 1 milyon 282 bin öğrenciye taşımalı eğitim, yemek yardımı amacıyla 6.3 milyar TL, 423 bin engelli çocuğa 5.5 milyar TL eğitim desteği verilebilecek.