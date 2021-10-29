Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam oranını gösterecek. Bunun 3 aylık bölümünde enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.