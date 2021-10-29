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Haberler Ekonomi Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak... Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 6.17 fark alacak.

29.10.2021 07:00 - Son Güncelleme: 29.10.2021 07:00
Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak'ta geliri artacak. Yeni asgari ücret için Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak.

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Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

Bu yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi.

Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11.8'e ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Yüzde 18.4'lük tahmin gerçekleşirse zam oranları şöyle gerçekleşecek:

Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam oranını gösterecek. Bunun 3 aylık bölümünde enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.

Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Ayrıca 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam oranı yüzde 11.17'ye ulaşacak.

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