Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak! Ocak zamlarının ipucu geldi: Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam
Memur da emekli de sevinçten havaya uçacak... Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 6.17 fark alacak.
29.10.2021 07:00
- Son Güncelleme: 29.10.2021 07:00
Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11.8'e ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Yüzde 18.4'lük tahmin gerçekleşirse zam oranları şöyle gerçekleşecek:
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Ayrıca 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam oranı yüzde 11.17'ye ulaşacak.