Altın fiyatı sarpa sardı! Ters köşe yaptı! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Altın fiyatları son dakika haberleri: 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Altın yön değiştirdi. Düşüş başladı. Altına yatırım gerçekleştirmek isteyenler 'alım zamanı'nı bekliyordu. Altın alabilmek amacıyla doğru vakit mı? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları ile alakalı kritik yorumlar geliyor. 18 Aralık tarihinde gram altının 1.000 liraya çıkacağı açıklanmıştı. Bugün yaşanan düşüşle eş güdümlü altın fiyatları son bir aynın dibini gördü. "3 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün amacıyla bilhassa bu yönde yatırımlarını sağlayan vatandaşlar doğrultusundan araştırıldı. İşte 3 Aralık altın fiyatlarındaki son dakika farklıkları ve kritik altın yorumları...
Ons altın fiyatları, geçen 1 ayın en düşük civarını görürken, gram altın fiyatları 770 lira civarında hareket ediyor. Altın alabilmek isteyen ya da altın bozmak isteyenler altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın ile alakalı kritik açıklama geldi. Tarih verildi. Gram altın fiyatı 1.000 TL olacak. Altın gram fiyatı amacıyla hem ons fiyatı hem de dolar kuru etkili oluyor. Yatırımcılar, altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmelerine odaklanırken, 'Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın satış fiyatı ne kadar, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorularına cevap arıyor.
Ons altın fiyatları, geçen 1 ayın en düşük civarını görürken, gram altın fiyatları 770 lira civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, günümüz işlemlerde 1767 dolar oranına kadar gerileyerek 3 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons Altın fiyatlarının gerilemesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para siyasetine dair mesajları ana faktör olarak görülüyor.
Fed Başkanı Jerome Powell geçen gün katıldığı bir etkinlikte, kendine yöneltilen sorularda yaptığı değerlendirmede piyasalar üstünde etkili olan açıklamalarda bulundu. Başkan Powell yaptığı değerlendirmelerde, kasım ayında başladıkları tapering'i (varlık alımı azaltımı) birkaç ay evvel tamamlamayı düşündüklerini belirterek, 14-15 Aralık tarihinde yapılacak Fed toplantısına ilgi çekti.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları Merkez Bankasının döviz kuruna araya girmek açıklamasının sonrasında dolar kurunda yaşanan sert düşüşe bağlı olarak gerilemeye başladı. Sabah saatlerinde 778 lira seviyelerine kadar artan gram altın kararın açıklanmasının sonrasında düşüşe geçmişti. Kısa süren düşüşün sonrasında kurda yaşanan artışın tekrardan yükselmesi ve 1.337 oranına kadar yükselmesinin sonrasında Gram altın ise 767,20 lira oranına kadar yükseldi.