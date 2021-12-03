Altın fiyatı sarpa sardı! Ters köşe yaptı! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Ons altın fiyatları, geçen 1 ayın en düşük civarını görürken, gram altın fiyatları 770 lira civarında hareket ediyor. Altın alabilmek isteyen ya da altın bozmak isteyenler altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın ile alakalı kritik açıklama geldi. Tarih verildi. Gram altın fiyatı 1.000 TL olacak. Altın gram fiyatı amacıyla hem ons fiyatı hem de dolar kuru etkili oluyor. Yatırımcılar, altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmelerine odaklanırken, 'Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın satış fiyatı ne kadar, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorularına cevap arıyor.