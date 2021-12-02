Asgari ücret ve AGİ'de heyecanlandıran detay! 7 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede olacak! Masada 3 farklı senaryo var!

7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık tarihinde ilk görüşme için bir araya gelecek. 2022 yılında yapılacak olan zam tutarının belirlenmesi için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hem de sendikaların olumlu görüş bildirdiği konuşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu kapsamda 3 formül gündeme geliyor.