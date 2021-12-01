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Haberler Ekonomi BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

01.12.2021 07:47 - Son Güncelleme: 01.12.2021 07:47
BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

4 bölümden oluşan tebliğ ile katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının, müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

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BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilecek.

BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması ise zorunlu olacak.

BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

Anketlerle müşterinin memnuniyet seviyesi ölçülecek.

BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…

BİLGİLENDİRME ZORUNLU KILINDI
Tebliğde, bankaların kurumsal internet sitesi üzerinden de faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişlerine dair kamuoyunu açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmesi zorunlu kılındı.

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