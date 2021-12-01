BDDK’dan flaş karar! Faizsiz bankacılığa düzenleme! Artık bankalar…
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.
01.12.2021 07:47
- Son Güncelleme: 01.12.2021 07:47